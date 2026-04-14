SCALP у справі: Україна завдала точкових ударів по складах з ударними дронами РФ

16:53 14.04.2026 Вт
2 хв
Під удар потрапив аеропорт "Донецьк", де окупанти зберігали важливу зброю
aimg Анастасія Никончук
Ілюстративне фото: вибух (GettyImages)

Сили оборони України повідомили про нанесення серії ударів по об'єктах противника, зокрема по місцях зберігання ударних безпілотників і складах боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також: Сотні ракет до Patriot і дрони: Україна і Німеччина погодили пакет на 4 млрд євро

Удари по об'єктах у районі Донецька

У рамках зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України напередодні та в ніч на 14 квітня завдали ударів по низці важливих цілей.

Зокрема, йдеться про місця зберігання ударних безпілотних літальних апаратів у районі аеропорту "Донецьк" на тимчасово окупованій території Донецької області.

Удар виконували підрозділи Повітряних Сил Збройних Сил України із застосуванням крилатих ракет SCALP та керованих авіаційних бомб GBU-39.

Ураження складів боєприпасів

Крім того, українські ударні безпілотники атакували склади боєприпасів противника.

Удари припали на райони населених пунктів Азовське Запорізької області, а також Урзуф і Куликівське в Донецькій області.

Ці дії спрямовані на ослаблення можливостей противника на лінії фронту.

Наслідки атак уточнюються

Наразі інформація про втрати противника і масштаби завданих збитків уточнюється.

У Силах оборони наголошують, що роботу зі зниження наступального потенціалу російських військ буде продовжено, як і заходи з протидії збройній агресії проти України.

Нагадуємо, що у вівторок, 14 квітня, російські війська завдали удару керованими авіабомбами по Печенізькому водосховищу, після чого в мережі з'явилося відео моменту атаки, а російська сторона почала поширювати недостовірну інформацію щодо її наслідків.

Зазначимо, що Сили оборони України завдали ударів по радіолокаційних станціях противника на тимчасово окупованій території Криму і в Білгородській області, а також вразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М1" у Луганській області.

