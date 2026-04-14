SCALP в деле: Украина нанесла точечные удары по складам с ударными дронами РФ

16:53 14.04.2026 Вт
2 мин
Под удар попал аэропорт "Донецк", где оккупанты хранили важное оружие
aimg Анастасия Никончук
Иллюстративное фото: взрыв (GettyImages)

Силы обороны Украины сообщили о нанесении серии ударов по объектам противника, в том числе по местам хранения ударных беспилотников и складам боеприпасов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ.

Удары по объектам в районе Донецка

В рамках снижения наступательного потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины накануне и в ночь на 14 апреля нанесли удары по ряду важных целей.

В частности, речь идет о местах хранения ударных беспилотных летательных аппаратов в районе аэропорта "Донецк" на временно оккупированной территории Донецкой области.

Удар выполняли подразделения Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с применением крылатых ракет SCALP и управляемых авиационных бомб GBU-39.

Поражение складов боеприпасов

Кроме того, украинские ударные беспилотники атаковали склады боеприпасов противника.

Удары пришлись по районам населенных пунктов Азовское Запорожской области, а также Урзуф и Куликовское в Донецкой области.

Эти действия направлены на ослабление возможностей противника на линии фронта.

Последствия атак уточняются

В настоящее время информация о потерях противника и масштабах нанесенного ущерба уточняется.

В Силах обороны подчеркивают, что работа по снижению наступательного потенциала российских войск будет продолжена, как и меры по противодействию вооруженной агрессии против Украины.

Напоминаем, что во вторник, 14 апреля, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Печенежскому водохранилищу, после чего в сети появилось видео момента атаки, а российская сторона начала распространять недостоверную информацию о ее последствиях.

Отметим, что Силы обороны Украины нанесли удары по радиолокационным станциям противника на временно оккупированной территории Крыма и в Белгородской области, а также поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Луганской области.

