SCALP в деле: Украина нанесла точечные удары по складам с ударными дронами РФ

Напоминаем, что во вторник, 14 апреля, российские войска нанесли удар управляемыми авиабомбами по Печенежскому водохранилищу, после чего в сети появилось видео момента атаки, а российская сторона начала распространять недостоверную информацию о ее последствиях.

Отметим, что Силы обороны Украины нанесли удары по радиолокационным станциям противника на временно оккупированной территории Крыма и в Белгородской области, а также поразили зенитный ракетный комплекс "Тор-М1" в Луганской области.