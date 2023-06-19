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СБУ знищила російський комплекс "Муром-М" і 6 одиниць бронетехніки на сході (відео)

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Понеділок 19 червня 2023 17:46
СБУ знищила російський комплекс "Муром-М" і 6 одиниць бронетехніки на сході (відео) Ілюстративне фото: СБУ знищила російський комплекс "Муром-М" і 6 одиниць бронетехніки на сході (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники СБУ знищили російську систему радіоелектронної розвідки "Муром-М" за допомогою безпілотника на сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що цілі відпрацювала оперативна група 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.

Росіяни розмістили комплекс радіоелектронної розвідки поблизу лінії зіткнення, щоб цілодобово відстежувати переміщення українських бійців, та наші бійці змогли знищити його.

Окрім того, українські захисники "відмінусували" ще чотири ворожі БМП-2, дві МТЛБ разом із 16 членами екіпажу і мінометний розрахунок.

Зазначимо, що "Муром-М" - це система для далекого візуального спостереження. Він оснащений оптичною камерою з гарним зумом, яка дозволяє розгледіти людину на відстані до 10 км, а тепловізор у темряві виявляє автомобіль за 8 км та людей за 4 км.

Ситуація на фронті

Росіяни підтягнули сили на Лиманському і Куп‘янському напрямках та намагаються здійснити наступ. Проте українські захисники не дають їм можливості просунутися.

При цьому Сили оборони наступають триває у трьох напрямках - Бердянському, Маріупольському та Бахмутському. Їм вже вдалося звільнити понад сім населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

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