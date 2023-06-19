ua ru
Пн, 19 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На сході ворог підтягнув сили та здійснює активний наступ, - Маляр

Новость на русском →
Понеділок 19 червня 2023 17:14
На сході ворог підтягнув сили та здійснює активний наступ, - Маляр Фото: Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Російські військові підтягнули сили на Лиманському і Куп‘янському напрямках та намагаються здійснити наступ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр.

"Ворог підтягнув свої сили та здійснює активний наступ на Лиманському і Куп‘янському напрямках, намагаючись перехопити в нас ініціативу. Фіксується висока активність ворожих обстрілів. Тривають гарячі бої", - повідомила вона.

За словами Маляр, росіяни все ще не полишили своїх планів щодо виходу на географічні кордони Донецької та Луганської областей. Для окупантів наразі це основний напрямок наступу. Там сконцентровано значну кількість підрозділів росіян, зокрема десантно-штурмових.

"Наші війська мужньо діють в умовах переваги ворога в силах та засобах і не дають ворогу просуватись", - написала вона.

Ситуація на окупованих територіях України

На захоплених територіях Херсонської, Донецької, Луганської та Запорізької областей окупанти влаштували свавілля: можуть безкарно посадити когось "на підвал", забрати майно.

У людей немає доступу навіть до лікарень, в яких лікують виключно окупантів. Окрім того, вони незаконно депортують українських дітей. Наприклад, на початку червня в Росію вивезли 150 українських дітей з тимчасово окупованої території Луганської області.

Не краща ситуація і з криміногенною обстановкою - російські злочинці, які перебувають у розшуку в РФ, переїжджають на окуповані території України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
У Міноборони підтвердили звільнення П'ятихаток
У Міноборони підтвердили звільнення П'ятихаток
DAILY
Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бій артилерії та книги Булгакова. Репортаж із Часового Яру під ворожим обстрілом