ua en ru
Вт, 21 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

СБУ знищила російські літаки, які перехоплювали українські дрони

Україна, Вівторок 21 жовтня 2025 19:07
UA EN RU
СБУ знищила російські літаки, які перехоплювали українські дрони Фото: СБУ розчищає шлях для подальших ударів дронами по території РФ (facebook.com/SecurSerUkraine)
Автор: Валерій Ульяненко

Служба безпеки України знищила російські легкомоторні літаки, які країна-агресорка використовувала для збивання українських далекобійних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис СБУ.

Ворожі цілі було знищено на тимчасово окупованих територіях спецпризначенцями Центру спеціальних операцій "А" СБУ.

"Цього разу наші спеціалісти "відмінусували" два легкомоторні літаки, які окупанти розмістили на аеродромах та використовували для збиття українських далекобійних дронів", - йдеться у дописі.

СБУ наголосила, що таким чином відбувається "розчищення шляхів" для українських далекобійних дронів, які завдаватимуть ударів в російському тилу.

Дронові удари по РФ

Нагадаємо, безпілотники постійно атакують територію країни-агресорки. Під ударами опиняються нафтопереробні заводи, об'єкти військової промисловості, залізнична та інша критична інфраструктура.

Зокрема, невідомі дрони в ніч на вівторок, 21 жовтня, атакували Ростовську область. У Батайську та Ростові-на-Дону уламки збитих безпілотників пошкодили житлові будинки й автомобілі. Місцеві жителі повідомили про близько десяток потужних вибухів.

Раніше в ніч на 19 жовтня дрони атакували газопереробний завод в Оренбурзькій області. На території підприємства виникла масштабна пожежа, внаслідок обстрілу було зупинено прийом сирого газу з родовища Карачаганак. В понеділок, 20 жовтня, на заводі в Оренбурзі знову виникла пожежа.

Крім того, в ніч на 18 жовтня дрони-камікадзе атакували Ульяновську область і вивели з ладу підстанцію "Вешкайма" потужністю 500 кВ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Російська Федерація Війна в Україні Дрони
Новини
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року: нові терміни
Воєнний стан і мобілізацію продовжили до лютого 2026 року: нові терміни
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію