СБУ уничтожила российские самолеты, которые перехватывали украинские дроны

Фото: СБУ расчищает путь для дальнейших ударов дронами по территории РФ (facebook.com/SecurSerUkraine)

Служба безопасности Украины уничтожила российские легкомоторные самолеты, которые страна-агрессор использовала для сбивания украинских дальнобойных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение СБУ.