СБУ зірвала теракти проти ЗСУ у двох областях: 16-річна студентка готувала підрив колії

Деталі справи

Обох завербували російські спецслужби через Телеграм-канали, обіцяючи "легкі заробітки".

На Дніпропетровщині 19-річна жителька Павлограда намагалася підірвати службовий позашляховик українського воїна, сховавши саморобний вибуховий пристрій під колесом авто та встановивши телефонну камеру для фіксації вибуху.

У Хмельницькому 16-річна студентка готувала підрив залізничної колії, по якій мав пройти військовий ешелон ЗСУ.

Фото: СБУ зірвала теракти проти ЗСУ у Хмельницькій та Дніпропетровській областях (t.me/SBUkr)

Для контролю за рухом вантажу вона обладнала відеокамеру з віддаленим доступом для російських кураторів.

Обох затримали "на гарячому", вилучивши вибухові пристрої та смартфони з доказами контактів з представниками РФ.

Що загрожує

Слідчі СБУ повідомили підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (замах на терористичний акт) та ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення ЗСУ).

Агенткам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.