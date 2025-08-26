СБУ сорвала теракты против ВСУ в двух областях: 16-летняя студентка готовила подрыв пути

Детали дела

Обоих завербовали российские спецслужбы через Телеграмм-каналы, обещая "легкие заработки".

На Днепропетровщине 19-летняя жительница Павлограда пыталась взорвать служебный внедорожник украинского воина, спрятав самодельное взрывное устройство под колесом авто и установив телефонную камеру для фиксации взрыва.

В Хмельницком 16-летняя студентка готовила подрыв железнодорожного пути, по которому должен был пройти военный эшелон ВСУ.

Фото: СБУ сорвала теракты против ВСУ в Хмельницкой и Днепропетровской областях (t.me/SBUkr)

Для контроля за движением груза она оборудовала видеокамеру с удаленным доступом для российских кураторов.

Обоих задержали "на горячем", изъяв взрывные устройства и смартфоны с доказательствами контактов с представителями РФ.

Что грозит

Следователи СБУ сообщили подозрение по ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 (покушение на террористический акт) и ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении ВСУ).

Агенткам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.