Війна в Україні

СБУ зірвала план РФ у двох областях: затримано 20-річну агентку та не тільки

Фото: СБУ зірвала план РФ у двох областях (facebook. com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Співробітники СБУ викрили ще двох російських агентів, які "зливали" дані про ЗСУ. Йдеться про затримання 20-річної жінки з Дніпропетровської області та ще одного інформатора росіян з Донецького регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

За даними слідства, вони збирали координати для підготовки ракетно-бомбових, дронових та артилерійських атак РФ по Силах оборони.

Як повідомили в СБУ, 20-річна мешканка Синельниківського району Дніпропетровської області передавала ворогу інформацію про транзитні зупинки українських ешелонів. 

Жінка встановила біля залізничної колії приховану відеокамеру з павербанком та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

У Донецькій області інший інформатор "зливав" окупантам координати для ударів керованими авіабомбами та далекобійною артилерією по оборонцях Слов’янська. Основними цілями ворога були укріпрайони ЗСУ та склади з боєприпасами і пальним.

Отримані дані чоловік передавав бойовику угруповань РФ, який співпрацює з російською воєнною розвідкою.

СБУ задокументувала злочинну діяльність обох інформаторів та вилучила у них мобільні телефони, які використовувалися для зв’язку з ворогом.

Що загрожує

Наразі затриманим повідомлено про підозру за чч. 1, 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Їм загрожує до 8 років тюрми. 

 

Фото: СБУ затримала двох агентів РФ у Донецькій та Дніпропетровській областях (t.me/SBUkr)

Інші викриття агентів РФ в Україні

Нещодавно СБУ на Донеччині затримала жінку, яку підозрюють у зборі інформації про українські війська для атак на Краматорському напрямку.

Продавчиня магазину вела розвідку для російських спецслужб, знімаючи колони ЗСУ з вікна власного будинку та дізнаючись координати запасних командних пунктів і складів.

Також українські спецслужби затримали агентку російської розвідки, яка збирала дані для нового ракетного удару по Запоріжжю. Ворожою інформаторкою виявилась колишня працівниця Пенсійного фонду.

Раніше працівники СБУ затримали 16-річного студента, який працював на російську воєнну розвідку та коригував повітряні атаки по Полтавщині й Дніпропетровщині. Юнак перебуває під вартою.

Служба безпеки України