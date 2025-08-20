СБУ зірвала план РФ у двох областях: затримано 20-річну агентку та не тільки

Деталі справи

За даними слідства, вони збирали координати для підготовки ракетно-бомбових, дронових та артилерійських атак РФ по Силах оборони.

Як повідомили в СБУ, 20-річна мешканка Синельниківського району Дніпропетровської області передавала ворогу інформацію про транзитні зупинки українських ешелонів.

Жінка встановила біля залізничної колії приховану відеокамеру з павербанком та віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

У Донецькій області інший інформатор "зливав" окупантам координати для ударів керованими авіабомбами та далекобійною артилерією по оборонцях Слов’янська. Основними цілями ворога були укріпрайони ЗСУ та склади з боєприпасами і пальним.

Отримані дані чоловік передавав бойовику угруповань РФ, який співпрацює з російською воєнною розвідкою.

СБУ задокументувала злочинну діяльність обох інформаторів та вилучила у них мобільні телефони, які використовувалися для зв’язку з ворогом.

Що загрожує

Наразі затриманим повідомлено про підозру за чч. 1, 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань).

Їм загрожує до 8 років тюрми.

Фото: СБУ затримала двох агентів РФ у Донецькій та Дніпропетровській областях (t.me/SBUkr)