СБУ сорвала план РФ в двух областях: задержана 20-летняя агентка и не только

Фото: СБУ сорвала план РФ в двух областях (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Ірина Глухова

Сотрудники СБУ разоблачили еще двух российских агентов, которые "сливали" данные о ВСУ. Речь идет о задержании 20-летней женщины из Днепропетровской области и еще одного информатора россиян из Донецкого региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

По данным следствия, они собирали координаты для подготовки ракетно-бомбовых, дроновых и артиллерийских атак РФ по Силам обороны.

Как сообщили в СБУ, 20-летняя жительница Синельниковского района Днепропетровской области передавала врагу информацию о транзитных остановках украинских эшелонов.

Женщина установила возле железнодорожного пути скрытую видеокамеру с павербанком и удаленным доступом для российских спецслужбистов.

В Донецкой области другой информатор "сливал" оккупантам координаты для ударов управляемыми авиабомбами и дальнобойной артиллерией по защитникам Славянска. Основными целями врага были укрепрайоны ВСУ и склады с боеприпасами и горючим.

Полученные данные мужчина передавал боевику группировок РФ, который сотрудничает с российской военной разведкой.

СБУ задокументировала преступную деятельность обоих информаторов и изъяла у них мобильные телефоны, которые использовались для связи с врагом.

Что грозит

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по чч. 1, 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Им грозит до 8 лет тюрьмы.

 

Фото: СБУ задержала двух агентов РФ в Донецкой и Днепропетровской областях (t.me/SBUkr)

 

Другие разоблачения агентов РФ в Украине

Недавно СБУ в Донецкой области задержала женщину, которую подозревают в сборе информации об украинских войсках для атак на Краматорском направлении.

Продавщица магазина вела разведку для российских спецслужб, снимая колонны ВСУ из окна собственного дома и узнавая координаты запасных командных пунктов и складов.

Также украинские спецслужбы задержали агента российской разведки, которая собирала данные для нового ракетного удара по Запорожью. Вражеской информаторкой оказалась бывшая работница Пенсионного фонда.

Ранее сотрудники СБУ задержали 16-летнего студента, который работал на российскую военную разведку и корректировал воздушные атаки по Полтавщине и Днепропетровщине. Юноша находится под стражей.

