СБУ сорвала план РФ в двух областях: задержана 20-летняя агентка и не только

Сотрудники СБУ разоблачили еще двух российских агентов, которые "сливали" данные о ВСУ. Речь идет о задержании 20-летней женщины из Днепропетровской области и еще одного информатора россиян из Донецкого региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины (СБУ).

Детали дела

По данным следствия, они собирали координаты для подготовки ракетно-бомбовых, дроновых и артиллерийских атак РФ по Силам обороны.

Как сообщили в СБУ, 20-летняя жительница Синельниковского района Днепропетровской области передавала врагу информацию о транзитных остановках украинских эшелонов.

Женщина установила возле железнодорожного пути скрытую видеокамеру с павербанком и удаленным доступом для российских спецслужбистов.

В Донецкой области другой информатор "сливал" оккупантам координаты для ударов управляемыми авиабомбами и дальнобойной артиллерией по защитникам Славянска. Основными целями врага были укрепрайоны ВСУ и склады с боеприпасами и горючим.

Полученные данные мужчина передавал боевику группировок РФ, который сотрудничает с российской военной разведкой.

СБУ задокументировала преступную деятельность обоих информаторов и изъяла у них мобильные телефоны, которые использовались для связи с врагом.

Что грозит

Сейчас задержанным сообщено о подозрении по чч. 1, 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Им грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото: СБУ задержала двух агентов РФ в Донецкой и Днепропетровской областях (t.me/SBUkr)