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СБУ выявила миллионные хищения во время реконструкции "Борисполя"

Киев, Четверг 23 июля 2020 21:12
СБУ выявила миллионные хищения во время реконструкции "Борисполя"
Фото: аэропорт "Борисполь" (facebook.com airportboryspil)
Автор: Роман Калиниченко

Силовики проводят обыски в офисах и по местам жительства фигурантов дела

Служба безопасности задокументировала масштабное разворовывание госсредств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь". По предварительной оценке, было присвоено почти 37 млн гривен.

Об этом сообщили в СБУ.

Там рассказали, что в 2017 году менеджмент частной фирмы выиграл тендер на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту.

"Бизнесмены подозреваются в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличность и присвоить почти 37 миллионов гривен", - сообщили в СБУ.

В настоящее время силовики проводят обыски в офисах и по местам жительства бизнесменов. В доме одного из них изъяли около 60 тысяч долларов и более 1,5 млн гривен.СБУ выявила миллионные хищения во время реконструкции &quot;Борисполя&quot;

Фото: изъятые деньги (ssu.gov.ua)

"Сейчас по всем адресам проведения обысков описывается и изымается финансово-хозяйственная документация, подтверждающая противоправную деятельность фигурантов", - добавили в СБУ.

Уголовное производство открыто по двум статьям - уклонение от уплаты налогов и присвоение/растрата имущества в особо крупном размере.

Напомним, СБУ подозревает чиновников "Укрзализныци" в хищении 50 млн гривен.

Также в миллионных хищениях обвинили экс-директора предприятия из состава государственного концерна "Укроборонпром".

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