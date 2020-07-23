ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

СБУ виявила мільйонні розкрадання під час реконструкції "Борисполя"

Київ, Четвер 23 липня 2020 21:12
СБУ виявила мільйонні розкрадання під час реконструкції "Борисполя"
Фото: аеропорт "Бориспіль" (facebook.com airportboryspil)
Автор: Роман Калиниченко

Силовики проводять обшуки в офісах та за місцями проживання фігурантів справи

Служба безпеки задокументувала масштабне розкрадання державних коштів, виділених на реконструкцію міжнародного аеропорту "Бориспіль". За попередньою оцінкою, було привласнено майже 37 млн гривень.

Про це повідомили у СБУ.

Там розповіли, що 2017 році менеджмент приватної фірми виграв тендер на будівництво багаторівневого паркінгу в аеропорту.

"Бізнесмени підозрюються у фальсифікації документів щодо обсягів виконаних робіт та використанні суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності, що дозволило перевести у готівку та привласнити майже 37 мільйонів гривень", - повідомили у СБУ.

Наразі силовики проводять обшуки в офісах та за місцями проживання бізнесменів. У помешканні одного із них вилучили близько 60 тисяч доларів та понад 1,5 млн гривень.СБУ виявила мільйонні розкрадання під час реконструкції &quot;Борисполя&quot;

Фото: вилучені гроші (ssu.gov.ua)

"Наразі за всіма адресами проведення обшуків описується та вилучається фінансово-господарська документація, що підтверджує протиправну діяльність фігурантів", - додали в СБУ.

Кримінальне провадження відкрито за двома статтями - ухилення від сплати податків та привласнення/розтрата майна в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, СБУ підозрює посадовців "Укрзалізниці" у розкраданні 50 млн гривень.

Також у мільйонних розкраданнях звинуватили екс-директора підприємства зі складу державного концерну "Укроборонпром".

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Бориспольрозкраданняхищение средств
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся