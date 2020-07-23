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Экс-директора оборонного предприятия заподозрили в растрате 5 млн гривен

Украина, Четверг 23 июля 2020 15:08
Экс-директора оборонного предприятия заподозрили в растрате 5 млн гривен
Фото: обыски у подозреваемого (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Бывшему директору предприятия сообщили о подозрении

Правоохранители задокументировали незаконную деятельность экс-директора предприятия из состава государственного концерна "Укроборонпром". Директора подозревают в растрате почти 5 млн гривен во время выполнения государственного заказа.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как считает следствие, предприятие получило финансирование от Министерства обороны на закупку партии стрелкового вооружения у западных партнеров. Полученные средства чиновник использовал не по назначению, вследствие чего оплата контракта не состоялась вовремя, поэтому реализация контракта была сорвана.

"Противоправные действия чиновника привели к иску европейских партнеров относительно наложения штрафных санкций на госпредприятие за невыполнение условий и сроков контракта", - отметили в СБУ.

Правоохранители провели обыски по местам жительства и работы экс-директора предприятия, в ходе которых получили дополнительные доказательства его незаконной деятельности. Должностному лицу сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее растрату государственных средств на ремонте международного аэропорта "Ужгород" разоблачила СБУ в Закарпатской области; о подозрении сообщили троим фигурантам.

Кроме того, хищение на строительстве Подольского моста в Киеве разоблачили правоохранители; сумма нанесенного ущерба может превышать 80 млн гривен.

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