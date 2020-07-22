СБУ обвинила сотрудников "Укрзализныци" в контрабанде из РФ и хищении 50 млн гривен

Фото: Укрзализныця (Виталий Носач, РБК-Украина)

Спецслужба проводит обыски в офисах "Укрзалізниці" в пяти областях

Служба безопасности Украины обвиняет должностных лиц АО "Укрзализныця" в проведении в течение 2018-2019 годов тендеров, на которых побеждали определенные фирмы. Кроме того, компания получала контрабандные товары из России.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как отмечается в сообщении, компании поставляли "Укрзализныци" запасные части ненадлежащего качества и неизвестного происхождения, ввезенные контрабандным путем из РФ. Общая сумма контактов составила около 200 млн гривен.

"При этом, путем масштабных фальсификаций объемов выполненных работ фигурантами производства с использованием субъектов хозяйствования с признаками фиктивности около 50 млн гривен переведены в наличность и присвоены", - утверждают в СБУ.

По данным пресс-центра, сотрудники СБУ проводят в пяти областях 27 обысков в структурных подразделениях "Укрзализныци", производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов дела.

В офисе компании-поставщика сотрудники СБУ изъяли 65 тысяч долларов, свыше 2 млн гривен, печати ряда коммерческих структур, рассказали в пресс-центре.

"Продолжается досудебное следствие в уголовном производстве по ч. 2 ст. 364 и ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Служба безопасности Украины и Государственная фискальная служба 21 провели обыски на об'объектах АО "Укрзализныця".

Напомним, в Киеве прошли массовые обыски через схемы на строительстве Подольского моста.