СБУ завітала до об'єктів УПЦ МП ще у трьох областях

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні (безпекові) заходи на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату у Черкаській, Волинській та Херсонській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Зокрема, правоохоронці відвідали такі об'єкти:
Зазначається, що заходи проводяться спільно з Нацполіцією та Нацгвардією - у межах системної роботи з протидії підривній діяльності спецслужб РФ в Україні.
Заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.
Правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) за безпосередньої участі представників церкви для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету нашої країни та предметів, заборонених до обігу.
Нагадаємо, нещодавно правоохоронці вилучили значний обсяг пропагандистської літератури Кремля, книг про сатанізм і нацистську символіку після проведення контррозвідувальних заходів в єпархіях УПЦ МП.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці навідалися до об'єктів УПЦ МП у Полтавській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.