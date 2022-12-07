СБУ завітала до об'єктів УПЦ МП ще у трьох областях

Зокрема, правоохоронці відвідали такі об'єкти:

Хрестовоздвиженський Чарторийський чоловічий монастир Волинської єпархії УПЦ (МП)

Миколаївський Милецький чоловічий монастир Володимир-Волинської єпархії УПЦ (МП)

Успенський собор Української православної церкви (м. Херсон)

Управління Черкаської єпархії УПЦ

Свято-Михайлівський кафедральний собор (м. Черкаси)

Недільна школа та бібліотека Черкаської єпархії УПЦ (м. Черкаси)

Управління Умансько-Звенигородської єпархії (м. Умань)

Георгіївський жіночий монастир (Уманський район)

Храм Андрія Первозваного (м. Черкаси)

Свято-Троїцький Мотронинський жіночий монастир (Черкаський район)

Красногірський Свято-Покровський жіночий монастир (Золотоніський район)

Релігійну громаду Парафія святителя Софронія єпископа Іркутського (м. Черкаси)

Канівський Успенський собор (м. Канів Черкаського району)

Зазначається, що заходи проводяться спільно з Нацполіцією та Нацгвардією - у межах системної роботи з протидії підривній діяльності спецслужб РФ в Україні.

Заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

Правоохоронці проводять огляд території та приміщень (у тому числі готельного типу) за безпосередньої участі представників церкви для виявлення осіб, які можливо причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету нашої країни та предметів, заборонених до обігу.

Нагадаємо, нещодавно правоохоронці вилучили значний обсяг пропагандистської літератури Кремля, книг про сатанізм і нацистську символіку після проведення контррозвідувальних заходів в єпархіях УПЦ МП.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що правоохоронці навідалися до об'єктів УПЦ МП у Полтавській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.