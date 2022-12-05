ua ru
Пн, 05 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

СБУ навідалися до об'єктів УПЦ МП у Полтавській області

Новость на русском →
Понеділок 05 грудня 2022 12:43
СБУ навідалися до об'єктів УПЦ МП у Полтавській області Фото: СБУ навідалися до об'єктів УПЦ МП у Полтавській області (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Співробітники Служби безпеки України проводять контррозвідувальні безпекові заходи на об’єктах Української православної церкви Московського патріархату в Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Правоохоронці навідалися до Мгарського Спасо-Преображенського чоловічого монастиря Полтавської та Миргородської єпархії УПЦ та єпархіального управління Кременчуцької та Лубенської єпархії УПЦ.

Повідомляється, що заходи проводяться спільно з Нацполіцією у межах системної роботи СБУ з протидії підривній діяльності російських спецслужб в Україні.

Зазначається, що заходи проводяться у тому числі для унеможливлення використання релігійних громад як осередку "русского мира" та убезпечення населення від провокацій і терористичних актів.

За участі представників церкви правоохоронці проводять огляд території та приміщень для виявлення осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності на шкоду державному суверенітету України, та предметів, що заборонені до обігу.

Нагадаємо, правоохоронці вилучили значний обсяг пропагандистської літератури Кремля, книг про сатанізм і нацистську символіку після проведення контррозвідувальних заходів в єпархіях УПЦ МП.

Окрім того, РНБО ввела санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя) та колишнього нардепа Вадима Новинського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УПЦ МП Служба безпеки України
NEWS
Зможуть знову піти на Київ? Сирський оцінив шанси РФ на новий прорив з Білорусі
Зможуть знову піти на Київ? Сирський оцінив шанси РФ на новий прорив з Білорусі
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії