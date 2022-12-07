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СБУ посетила объекты УПЦ МП еще в трех областях

Фото: СБУ посетила объекты УПЦ МП еще в трех областях (ssu.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

В частности, правоохранители посетили такие объекты:

  • Крестовоздвиженский Чарторыйский мужской монастырь Волынской епархии УПЦ (МП)
  • Николаевский Милецкий мужской монастырь Владимир-Волынской епархии УПЦ (МП)
  • Успенский собор Украинской православной церкви (г. Херсон)
  • Управление Черкасской епархии УПЦ
  • Свято-Михайловский кафедральный собор (г. Черкассы)
  • Воскресная школа и библиотека Черкасской епархии УПЦ (г. Черкассы)
  • Управление Уманско-Звенигородской епархии (г. Умань)
  • Георгиевский женский монастырь (Уманский район)
  • Храм Андрея Первозванного (г. Черкассы)
  • Свято-Троицкий Мотронинский женский монастырь (Черкасский район)
  • Красногорский Свято-Покровский женский монастырь (Золотоношский район)
  • Религиозное общество Парафия святителя Софрония епископа Иркутского (г. Черкассы)
  • Каневский Успенский собор (г. Канев Черкасского района)

Отмечается, что мероприятия проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией - в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности спецслужб РФ в Украине.

Мероприятия проводятся в том числе по предотвращению использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов.

Правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) при непосредственном участии представителей церкви для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету нашей страны и предметов, запрещенных к обращению.

Напомним, недавно правоохранители изъяли значительный объем пропагандистской литературы Кремля, книг о сатанизме и нацистской символике после проведения контрразведывательных мероприятий в епархиях УПЦ МП.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители посетили объекты УПЦ МП в Полтавской области.

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