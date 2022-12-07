СБУ посетила объекты УПЦ МП еще в трех областях

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата в Черкасской, Волынской и Херсонской областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
В частности, правоохранители посетили такие объекты:
Отмечается, что мероприятия проводятся совместно с Нацполицией и Нацгвардией - в рамках системной работы по противодействию подрывной деятельности спецслужб РФ в Украине.
Мероприятия проводятся в том числе по предотвращению использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов.
Правоохранители проводят осмотр территории и помещений (в том числе гостиничного типа) при непосредственном участии представителей церкви для выявления лиц, возможно причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету нашей страны и предметов, запрещенных к обращению.
Напомним, недавно правоохранители изъяли значительный объем пропагандистской литературы Кремля, книг о сатанизме и нацистской символике после проведения контрразведывательных мероприятий в епархиях УПЦ МП.
Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители посетили объекты УПЦ МП в Полтавской области.
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