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Обшуки в УПЦ МП. СБУ знайшла "методички" Кремля та вчення про сатанізм

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Україна, П'ятниця 02 грудня 2022 19:05
Обшуки в УПЦ МП. СБУ знайшла "методички" Кремля та вчення про сатанізм Фото: в храмах Московського патріархату було виявлено чимало проросійської пропагандистської літератури (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Зарембо

СБУ завершила контррозвідувальні заходи в єпархіях Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) і вилучила значний обсяг пропагандистської літератури Кремля, книги про сатанізм і нацистську символіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

У повідомленні СБУ зазначається, що безпекові заходи проводилися в єпархіях УПЦ МП, розташованих у Закарпатській, Рівненській і Житомирській областях. На території релігійних громад було виявлено склади з прокремлівською пропагандистською літературою, "методичками" з Москви, книгами про "сатанізм" і молитовники за московського патріарха Кирила.

У Свято-Миколаївському чоловічому монастирі у Хустському районі Закарпаття, за повідомленням СБУ, зберігалася символіка забороненої партії "ОПЗЖ" та брошури, в яких вихваляли російських загарбників. Також там були знайдені пропагандистські книги російських авторів, які закликають приєднуватися до лав окупантів і прославляють російську агресію.

На території Рівненсько-Острозької єпархії у місті Рівне співробітники Служби безпеки виявили приховану білоруську готівку та брошури білоруських і російських авторів із закликами до укладання миру з "братнім російським народом", прославлення "русской земли" та "русских солдат".

Під час безпекових заходів у Свято-Анастасіївському ставропігійному жіночому монастирі та двох Скитах у Житомирській області були виявлені особи, які перебувають на зв’язку з громадянами Російської Федерації. Наразі ці контакти вивчаються співробітниками СБУ. "Гості" знаходилися на території готельних комплексів при церквах і використовували анонімні месенджери для комунікації з ворогом.

"Наразі всі вилучені матеріали направлено на експертизу для вжиття подальших процесуальних дій і притягнення винних до відповідальності.

Наголошуємо, що у своїй діяльності СБУ дотримується принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважає право кожного громадянина на свободу світогляду і віросповідання, як це визначено Конституцією України", - йдеться у повідомленні Служби безпеки.

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо заборони в Україні релігійних організацій, афілійованих із центрами впливу в Росії.

РНБО також ввела санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.

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УПЦ МП
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