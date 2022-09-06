СБУ завела дело на главного "военного комиссара "ДНР"

Правоохранители сообщили о подозрении главному "военному комиссару "ДНР", который в рядах террористов еще с 2014 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Донецкой областной прокуратуры .

По данным следователей, Мальковский Александр руководит "военным комиссариатом "ДНР", находящимся в оккупированном Донецке. Находясь на такой "должности", мужчина привлекает граждан Украины, проживающих на оккупированной территории, к "военной службе" и противодействия ВСУ.

"Таким образом, он поддерживает режим оккупации части Донецкой области и существования террористического образования "ДНР", - говорится в сообщении.

Перед началом вторжения, подозреваемому поручили организовывать такую принудительную мобилизацию мужчин на "военную службу" в "Народной милиции "ДНР". Позже этих мужчин отправили на передовую воевать против Украины. "Комиссару" объявили о подозрениях по следующим статьям:

Участие в незаконном вооруженном формировании;

Нарушение законов и обычаев войны;

Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

За содеянное подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.