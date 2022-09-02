Заставляют вступать в ряды оккупантов: СБУ завела дело на двух "военных комиссаров"

Осенью 2021 года два человека заняли должности "военных комиссаров" на оккупированной территории Луганской области и начали заставлять местных служить в рядах террористов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора .

По данным следователей, двое мужчин заняли позиции и стали "начальником отдела военного комиссариата "ЛНР" по Артемовскому и Каменобродском районах" и "начальником отдела военного комиссариата "ЛНР" по городу Алчевск".

"Они заставляют лиц, которые проживают на временно оккупированной территории Луганской области, служить в так называемой "Народной милиции "ЛНР", - говорится в сообщении.

Им объявили подозрения по статьям:

посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;

участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях;

нарушение законов и обычаев войны.

Расследование продолжается, а за содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы.