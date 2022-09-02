Заставляют вступать в ряды оккупантов: СБУ завела дело на двух "военных комиссаров"
Осенью 2021 года два человека заняли должности "военных комиссаров" на оккупированной территории Луганской области и начали заставлять местных служить в рядах террористов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.
По данным следователей, двое мужчин заняли позиции и стали "начальником отдела военного комиссариата "ЛНР" по Артемовскому и Каменобродском районах" и "начальником отдела военного комиссариата "ЛНР" по городу Алчевск".
"Они заставляют лиц, которые проживают на временно оккупированной территории Луганской области, служить в так называемой "Народной милиции "ЛНР", - говорится в сообщении.
Им объявили подозрения по статьям:
- посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях;
- нарушение законов и обычаев войны.
Расследование продолжается, а за содеянное им грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что фейкового "заместителя мэра" Мариуполя подозревают в государственной измене.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.