СБУ завела справу на головного "військового комісара "ДНР"

Правоохоронці повідомили про підозру головному "військовому комісару "ДНР", який у лавах терористів ще з 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури .

За даними слідчих, Мальковський Олександр керує "військовим комісаріатом "ДНР", що знаходиться в окупованому Донецьку. Перебуваючи на такій "посаді", чоловік залучає громадян України, які проживають на окупованій території, до "військової служби" та протидії ЗСУ.

"Таким чином, він підтримує режим окупації частини Донецької області й існування терористичного утворення "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Перед початком вторгнення, підозрюваному доручили організовувати таку примусову мобілізацію чоловіків на "військову службу" в "Народній міліції "ДНР". Пізніше цих чоловіків відправили на передову воювати проти України. "Комісару" оголосили про підозри за наступними статтями:

Участь у незаконному збройному формуванні;

Порушення законів і звичаїв війни;

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.