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СБУ завела справу на головного "військового комісара "ДНР"

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Україна, Вівторок 06 вересня 2022 22:35
СБУ завела справу на головного "військового комісара "ДНР" Фото: СБУ завела справу на головного "військового комісара "ДНР" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці повідомили про підозру головному "військовому комісару "ДНР", який у лавах терористів ще з 2014 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Донецької обласної прокуратури.

За даними слідчих, Мальковський Олександр керує "військовим комісаріатом "ДНР", що знаходиться в окупованому Донецьку. Перебуваючи на такій "посаді", чоловік залучає громадян України, які проживають на окупованій території, до "військової служби" та протидії ЗСУ.

"Таким чином, він підтримує режим окупації частини Донецької області й існування терористичного утворення "ДНР", - йдеться у повідомленні.

Перед початком вторгнення, підозрюваному доручили організовувати таку примусову мобілізацію чоловіків на "військову службу" в "Народній міліції "ДНР". Пізніше цих чоловіків відправили на передову воювати проти України. "Комісару" оголосили про підозри за наступними статтями:

  • Участь у незаконному збройному формуванні;
  • Порушення законів і звичаїв війни;
  • Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що раніше СБУ завела справу на двох "військових комісарів" з окупованої частини Луганської області.

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