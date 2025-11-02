СБУ завдала чергового удару по складах та базах РФ

"Нічні удари були виконані з використанням безпілотних апаратів "FP-2" з бойовими зарядами 105 кг, що забезпечило високу ефективність операції. Служба безпеки України продовжує застосовувати всі доступні засоби для нейтралізації ворога і нагадує: ми знищимо його в будь-якому місці", - йдеться в повідомленні.

Удар по нафтотерміналу в Туапсе

Нагадаємо, за даними РБК-Україна, Служба безпеки України спільно з іншими силами безпеки та оборони завдала удару по нафтотерміналу в російському порту Туапсе (Краснодарський край).

Також ми писали, що у ніч на 2 листопада невідомі дрони знову масовано атакували Росію. На звуки безпілотників і вибухи скаржилися росіяни щонайменше з кількох регіонів РФ.

Пізніше стало відомо, що під атакою в Росії перебували електричні підстанції.

Як пояснив згодом Генштаб ЗСУ, у ніч на 1 листопада 2025 року Сили оборони України завдали вогневого ураження по інфраструктурі "РН-Туапсинського нафтопереробного заводу" у Краснодарському краї Росії.