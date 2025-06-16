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СБУ затримала ворожих інформаторок на Донеччині: ким вони працювали (фото)

Фото: СБУ затримала ворожих інформаторок на Донеччині (ssu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

СБУ затримала двох жінок на Донеччині, яких підозрюють у роботі на російські спецслужби. Одна агентка працювала продавчинею у магазині, інша - на комунальному підприємстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Деталі справи

За даними слідства, дві жительки Донецької області передавали ворогу важливу інформацію для нанесення ракетних і бомбових ударів.

У Слов’янську поплічницею ворога виявилася 44-річна продавчиня місцевого магазину. Вона потрапила в поле зору окупантів через проросійські коментарі в Telegram. Щоб зібрати потрібні дані, жінка ходила містом і розпитувала відвідувачів магазину про розташування українських військових.

Фото: СБУ затримала російських інформаторок на Донеччині (t.me/SBUkr)

Іншу інформаторку - 45-річну працівницю комунального підприємства з селища Красноторка затримали за підозрою у співпраці з російським агентом. За вказівками знайомого з окупованої території Донецької області вона збирала дані про блокпости та рух бронетехніки ЗСУ у напрямку передової. 

Фото: СБУ затримала російських інформаторок на Донеччині (t.me/SBUkr)

Що загрожує фігуранткам

Обох жінок затримали вдома. Під час обшуків СБУ вилучила їхні телефони з доказами співпраці з ворогом. Їм оголошено про підозру за статтею про передачу військової інформації в умовах воєнного стану. Зараз інформаторки під вартою, і їм загрожує до восьми років позбавлення волі.

Інші справи СБУ

Нещодавно російського співака-пропагандиста Тимура Юнусова, більш відомого як Тіматі, звинуватили у злочинах проти України. СБУ заочно повідомила йому про підозру.

Також українські спецслужби викрили агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах ЗСУ на заході України.

Крім того, СБУ затримали 41-річного зрадника, який планував передати ворогу координати протиповітряної оборони (ППО) та мобільних вогневих груп Києва.

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Служба безпеки України