СБУ задержала вражеских информаторов в Донецкой области: кем они работали (фото)

Другие дела СБУ

Недавно российского певца-пропагандиста Тимура Юнусова, более известного как Тимати, обвинили в преступлениях против Украины. СБУ заочно сообщила ему о подозрении.

Также украинские спецслужбы разоблачили агента ФСБ, который готовил ракетные удары по аэродромам ВСУ на западе Украины.

Кроме того, СБУ задержали 41-летнего предателя, который планировал передать врагу координаты противовоздушной обороны (ПВО) и мобильных огневых групп Киева.

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