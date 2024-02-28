Що сталось

Для своїх злочинів він використовував підроблене службове посвідчення Служби безпеки.

Кримінальника затримали "на гарячому", коли він посеред вулиці напав на місцевого волонтера та погрожував йому зброєю. Під час "нальоту" він намагався відібрати у потерпілого 50 тисяч доларів, які чоловік зібрав для українських захисників.

"За даними слідства, зловмисник майже місяць ретельно готувався до злочину. Він вивчав розпорядок дня та маршрути пересування своєї жертви. У день пограбування "нальотчик" під’їхав до помешкання потерпілого і дочекався, коли той вийде з будинку", - пише СБУ.

Потім злочинець вдягнув балаклаву, дістав зброю й приставив до голови чоловіка, вимагаючи віддати сумку з благодійними коштами.

Злочинні наміри кримінальника було викрито ще на етапі підготовки нападу на волонтера, що дозволило поетапно задокументувати незаконну діяльність фігуранта і затримати його.

Фото: СБУ затримала кримінальника, який тероризував жителів Одеси під виглядом правоохоронця (ssu.gov.ua.sbu)

"Як встановило розслідування, затриманим є рецидивіст, який раніше вже відбував покарання за тяжкі злочини, зокрема розбій. Встановлено, що "наводку" на потенційних жертв він отримував через власні зв’язки у кримінальних колах або діставав інформацію із соцмереж", - додає СБУ.

Що загрожує

Злочинцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України - розбій, вчинений в умовах воєнного стану. Йому загрожує 15 років в'язниці.