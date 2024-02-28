Что случилось

Для своих преступлений он использовал поддельное служебное удостоверение Службы безопасности.

Уголовника задержали "на горячем", когда он посреди улицы напал на местного волонтера и угрожал ему оружием. Во время "налета" он пытался отобрать у потерпевшего 50 тысяч долларов, которые мужчина собрал для украинских защитников.

"По данным следствия, злоумышленник почти месяц тщательно готовился к преступлению. Он изучал распорядок дня и маршруты передвижения своей жертвы. В день ограбления "налетчик" подъехал к дому потерпевшего и дождался, когда тот выйдет из дома", - пишет СБУ.

Затем преступник надел балаклаву, достал оружие и приставил к голове мужчины, требуя отдать сумку с благотворительными средствами.

Преступные намерения уголовника были разоблачены еще на этапе подготовки нападения на волонтера, что позволило поэтапно задокументировать незаконную деятельность фигуранта и задержать его.

Фото: СБУ задержала уголовника, терроризировавшего жителей Одессы под видом правоохранителя (ssu.gov.ua.sbu)

"Как установило расследование, задержанным является рецидивист, который ранее уже отбывал наказание за тяжкие преступления, в частности разбой. Установлено, что "наводку" на потенциальных жертв он получал через собственные связи в криминальных кругах или получал информацию из соцсетей", - добавляет СБУ.

Что угрожает

Преступнику сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 187 Уголовного кодекса Украины - разбой, совершенный в условиях военного положения. Ему грозит 15 лет тюрьмы.