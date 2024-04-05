СБУ затримала клірика Московського патріархату, який закликав ухилятися від мобілізації

Правоохоронці в Закарпатській області затримали клірика Московського патріархату, який поширював фейки про війну в Україні та закликав вірян ухилятися від мобілізації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.
Правоохоронці задокументували злочини з боку настоятеля храму Хустської єпархії УПЦ (МП). Клірик розпалював релігійну та міжнаціональну ненависть у прикордонному регіоні, а також виправдовував агресивну війну РФ проти України.
Фігурант називав повномасштабне вторгнення РФ "громадянською війною" і закликав вірян ухилятися від мобілізації.
Крім того, він підбурював парафіян проти представників однієї з нацменшин і парафіян інших релігійних конфесій.
Провокаційну риторику клірик поширював під час спілкування з місцевими жителями, а також на власній сторінці у Facebook.
У такий спосіб фігурант намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора.
Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)
Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти його інформаційно-підривної діяльності проти України.
На підставі зібраних доказів настоятелю храму УПЦ (МП) повідомлено про підозру за двома статтями кримінального кодексу України:
Розслідування триває, зловмиснику загрожує до 5 років в'язниці.
Минулого року Служба безпеки України провела низки перевірок єпархій УПЦ МП. Десятки служителів Московського патріархату отримали підозру за розпалювання ворожнечі, заперечення війни та навіть державну зраду.
Найрезонанснішою стала справою колишнього намісника Києво-Печерської лаври митрополита УПЦ МП Павла. Його підозрюють у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні збройної агресії РФ.
Спершу суд арештував митрополита Павла, але пізніше він вийшов з-під варти під заставу. Додамо, що з початку повномасштабної війни спецслужба викрила понад 60 кліриків УПЦ МП, які працювали на РФ, продавали зброю і дитячу порнографію.
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