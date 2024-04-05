СБУ задержала клирика Московского патриархата, который призывал уклоняться от мобилизации

Правоохранители в Закарпатской области задержали клирика Московского патриархата, который распространял фейки о войне в Украине и призывал верующих уклоняться от мобилизации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Правоохранители задокументировали преступления со стороны настоятеля храма Хустской епархии УПЦ (МП). Клирик разжигал религиозную и межнациональную ненависть в приграничном регионе, а также оправдывал агрессивную войну РФ против Украины.
Фигурант называл полномасштабное вторжение РФ "гражданской войной" и призывал верующих уклоняться от мобилизации.
Кроме того, он подстрекал прихожан против представителей одного из нацменьшинств и прихожан других религиозных конфессий.
Провокационную риторику клирик распространял во время общения с местными жителями, а также на собственной странице в Facebook.
Таким образом фигурант пытался расшатать общественно-политическую обстановку в регионе в пользу страны-агрессора.
Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)
Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его информационно-подрывной деятельности против Украины.
На основании собранных доказательств настоятелю храма УПЦ (МП) сообщено о подозрении по двум статьям уголовного кодекса Украины:
Расследование продолжается, злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.
В прошлом году Служба безопасности Украины провела ряд проверок епархий УПЦ МП. Десятки служителей Московского патриархата получили подозрение за разжигание розни, отрицание войны и даже государственную измену.
Самым резонансным стало делом бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла. Его подозревают в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии РФ.
Сначала суд арестовал митрополита Павла, но позже он вышел из-под стражи под залог. С начала полномасштабной войны спецслужба разоблачила более 60 клириков УПЦ МП, работавших на РФ, продавали оружие и детскую порнографию.
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