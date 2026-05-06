СБУ затримала керівника Житомирського обласного ТЦК

Схема хабарів

Чиновник налагодив систему: брав гроші з власника місцевої компанії і в обмін обіцяв не мобілізовувати його працівників призовного віку.

Після кожної виплати посадовець отримував від бізнесмена списки персоналу - людей, яких треба було "прикрити" від перевірок мобільних груп ТЦК, поліції та на блокпостах.

Фото: в СБУ показали момент затримання (https://t.me/SBUkr/17486)

Затримання

Співробітники СБУ поетапно фіксували злочини чиновника. Затримали його після того, як він отримав чергову суму від "замовника".

Слідчі повідомили підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу - одержання неправомірної вигоди службовою особою.

Наразі вирішується питання запобіжного заходу. Максимальне покарання за цією статтею - до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Згідно з інформацією зі сторінки Житомирського ОТЦК та СП, установу очолює полковник Олексій Трофіменко.

Фото: полковник Олексій Трофіменко (facebook.com/zt.otck)

Його призначили начальником Житомирського обласного ТЦК та СП у жовтні 2025 року наказом командувача Сухопутних військ ЗСУ.

До цього, з жовтня 2023 по вересень 2025 року, він очолював Полтавський обласний ТЦК та СП. Народився у Сумах у 1974 році, закінчив Сумське вище артилерійське училище.

Трофіменко має бойовий досвід - з 2014 до 2023 року воював на Донеччині, Луганщині та Харківщині, зокрема й після початку повномасштабного вторгнення. Нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня.