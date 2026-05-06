СБУ задержала руководителя Житомирского областного ТЦК

Руководителя Житомирского областного ТЦК и СП задержали на взятке - он брал деньги с предпринимателя, чтобы не мобилизовать его работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Чиновник наладил систему: брал деньги с владельца местной компании и в обмен обещал не мобилизовать его работников призывного возраста.
После каждой выплаты чиновник получал от бизнесмена списки персонала - людей, которых надо было "прикрыть" от проверок мобильных групп ТЦК, полиции и на блокпостах.
Сотрудники СБУ поэтапно фиксировали преступления чиновника. Задержали его после того, как он получил очередную сумму от "заказчика".
Следователи сообщили подозрение по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса - получение неправомерной выгоды должностным лицом.
Сейчас решается вопрос меры пресечения. Максимальное наказание по этой статье - до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Согласно информации со страницы Житомирского ОТЦК и СП, учреждение возглавляет полковник Алексей Трофименко.
Его назначили начальником Житомирского областного ТЦК и СП в октябре 2025 года приказом командующего Сухопутных войск ВСУ.
До этого, с октября 2023 по сентябрь 2025 года, он возглавлял Полтавский областной ТЦК и СП. Родился в Сумах в 1974 году, окончил Сумское высшее артиллерийское училище.
Трофименко имеет боевой опыт - с 2014 до 2023 года воевал в Донецкой, Луганской и Харьковской областях, в том числе и после начала полномасштабного вторжения. Награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.
