Двоє працівників СБУ вимагали хабар у бізнесмена, їх взяли на "гарячому"
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили начальника слідчого відділу управління СБУ в Полтавській області та його підлеглого на хабарі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.
За даними слідства, посадовці діяли через посередника - адвоката. Вони вимагали у підприємця 110 тисяч доларів за укладення угоди про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії.
Фігурантів затримали "на гарячому" під час отримання другого траншу хабаря у розмірі 55 тисяч доларів.
Наразі тривають першочергові слідчі дії.
Корупція в СБУ
Раніше у Рівненській області правоохоронці викрили ще одну корупційну схему за участі посадовців СБУ. Двох заступників начальників обласних управлінь підозрюють у вимаганні 620 тисяч доларів у представника бурштинового бізнесу за закриття кримінального провадження.
Фігурантів затримали під час передачі частини хабаря - понад 270 тисяч доларів. Їм інкримінують отримання неправомірної вигоди, що передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває.