ua en ru
Пн, 27 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Графіки відключення світла Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Двоє працівників СБУ вимагали хабар у бізнесмена, їх взяли на "гарячому"

20:30 27.04.2026 Пн
1 хв
Гроші вимагали за закриття кримінальної справи проти підприємця та його фірми
aimg Марія Науменко
Двоє працівників СБУ вимагали хабар у бізнесмена, їх взяли на "гарячому" Фото: НАБУ викрило працівників СБУ на хабарі в 110 тисяч доларів (Getty Images)

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили начальника слідчого відділу управління СБУ в Полтавській області та його підлеглого на хабарі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАБУ.

За даними слідства, посадовці діяли через посередника - адвоката. Вони вимагали у підприємця 110 тисяч доларів за укладення угоди про визнання винуватості та припинення кримінального переслідування його компанії.

Фігурантів затримали "на гарячому" під час отримання другого траншу хабаря у розмірі 55 тисяч доларів.

Наразі тривають першочергові слідчі дії.

Корупція в СБУ

Раніше у Рівненській області правоохоронці викрили ще одну корупційну схему за участі посадовців СБУ. Двох заступників начальників обласних управлінь підозрюють у вимаганні 620 тисяч доларів у представника бурштинового бізнесу за закриття кримінального провадження.

Фігурантів затримали під час передачі частини хабаря - понад 270 тисяч доларів. Їм інкримінують отримання неправомірної вигоди, що передбачає до 10 років ув’язнення з конфіскацією майна. Розслідування триває.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАБУ Корупція
Новини
Україна попереджає Ізраїль про проблеми у відносинах через друге судно із краденим зерном
Аналітика
