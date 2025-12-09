UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

СБУ затримала іноземців, які на замовлення РФ вчиняли підпали у Чернівецькій області

Фото: СБУ затримала іноземців, які на замовлення РФ вчиняли підпали (facebook.com/ssu+mariupol)
Автор: Константин Широкун

Служба безпеки України та Національна поліція викрили двох іноземців, які на замовлення РФ вчиняли підпали у Чернівецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

За матеріалами справи, фігурантами виявились 27-річні громадяни сусідньої європейської країни.

Деталі справи

Як встановило розслідування, зловмисники за допомогою легкозаймистої суміші знищили адмінбудівлю в одному із районів Чернівецької області.

Після цього, з метою подальшого розхитування суспільно-політичної обстановки на заході України, іноземці отримали завдання на продовження серії підпалів.

Співробітники СБУ затримали агентів "на гарячому", коли вони проводили дорозвідку поблизу сільради в Івано-Франківській області. За матеріалами справи, обидва фігуранти потрапили до уваги російської спецслужби, коли перебували ще за межами України.

Один із іноземців був завербований росіянами у Telegram, де писав коментарі на підтримку збройної агресії РФ. Згодом агент залучив до співпраці свого знайомого. Після вербування їх разом відправили в Україну.

Спочатку фігуранти оселилися в готелі на околиці Чернівців, а вже наступного дня вчинили підпал, який відзняли на камеру та "прозвітували" куратору від російського ГРУ.

Що загрожує підозрюваним

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру у терористичному акті, що був вчинений шляхом підпалу, з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, заподіяння значної майнової шкоди за попередньою змовою групою осіб.

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше двоє неповнолітніх планували влаштувати теракт у Львові, встановивши вибухівку біля будинку військового.

А у Дніпрі СБУ та поліція затримали російського агента, який вчинив подвійний теракт 23 листопада. Агента затримали "по гарячих слідах", він також виявився неповнолітнім.

Також СБУ затримала агента Москви, який з території Євросоюзу підшукував в Україні виконавців для терактів. Ним виявився 16-річний харків'янин.

