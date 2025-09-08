СБУ затримала "екссмотрящого" за Оленівською колонією та його банду рекетирів

Правоохоронці викрили злочинне угруповання, яке тероризувало одразу п’ять регіонів країни. В результаті затримано 12 учасників банди, серед яких - колишній "смотрящий" за Оленівською колонією.

Фігуранти змушували підприємців сплачувати гроші під приводом "повернення боргів". У випадку відмови - вони погрожували фізичною розправою не лише жертвам, а й їхнім близьким.

Зафіксовано, як зловмисники вимагали 800 тисяч доларів у власників родинного бізнесу на Прикарпатті. В іншому епізоді - вони намагалися забрати заощадження у військовослужбовця ЗСУ, погрожуючи його родині та майну.

Координацією угруповання займалися четверо кримінальних авторитетів, які називали себе "смотрящими" за кількома містами Івано-Франківської та Дніпропетровської областей. Одного з них затримали під час спроби втекти через кордон до країни ЄС. Інших спільників схопили у їхніх помешканнях або під час передачі грошей від потерпілих.

Під час 28 обшуків у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Житомирській, Кіровоградській, Закарпатській, Івано-Франківській та Хмельницькій областях правоохоронці вилучили:

майже 1,5 млн грн у готівці та 7 авто преміум-класу;

вогнепальну зброю;

смартфони, банківські картки, флеш-накопичувачі;

чорнові записи та "розписки" від потерпілих.

До складу банди входили й особи, які раніше відбували покарання за розбій та вимагання.

Затриманим оголошено підозри за ч. 4 ст. 189 КК України - вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану. Також готуються додаткові підозри за ст. 255-1 і 255-3 КК України - за встановлення та поширення злочинного впливу.

Наразі всі підозрювані перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: правоохоронці затримали банду рекетирів (СБУ)