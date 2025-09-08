СБУ задержала "экс-смотрящего" за Еленовской колонией и его банду рэкетиров

Правоохранители разоблачили преступную группировку, которая терроризировала сразу пять регионов страны. В результате задержаны 12 участников банды, среди которых - бывший "смотрящий" за Еленовской колонией.

Фигуранты заставляли предпринимателей платить деньги под предлогом "возврата долгов". В случае отказа - они угрожали физической расправой не только жертвам, но и их близким.

Зафиксировано, как злоумышленники требовали 800 тысяч долларов у владельцев семейного бизнеса на Прикарпатье. В другом эпизоде - они пытались забрать сбережения у военнослужащего ВСУ, угрожая его семье и имуществу.

Координацией группировки занимались четверо криминальных авторитетов, которые называли себя "смотрящими" за несколькими городами Ивано-Франковской и Днепропетровской областей. Одного из них задержали при попытке сбежать через границу в страну ЕС. Других сообщников схватили в их домах или во время передачи денег от потерпевших.

Во время 28 обысков в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Житомирской, Кировоградской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Хмельницкой областях правоохранители изъяли:

почти 1,5 млн грн наличными и 7 авто премиум-класса;

огнестрельное оружие;

смартфоны, банковские карты, флеш-накопители;

черновые записи и "расписки" от потерпевших.

В состав банды входили и лица, ранее отбывавшие наказание за разбой и вымогательство.

Задержанным объявлено подозрения по ч. 4 ст. 189 УК Украины - вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения. Также готовятся дополнительные подозрения по ст. 255-1 и 255-3 УК Украины - за установление и распространение преступного влияния.

Сейчас все подозреваемые находятся под стражей. Им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Фото: правоохранители задержали банду рэкетиров (СБУ)