Поліція затримала "смотрящого" за півднем України: проведено майже 50 обшуків

Правоохоронці затримали "смотрящого" за півднем України Ігоря Науменка, який координував злочинні структури, контролював колонії та вимагав мільйони в інтересах Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції та Офісу генерального прокурора .

Як зазначили у Нацполіції, Науменко (прізвисько "Наум") вважається ключовою фігурою у побудові злочинної вертикалі на території Миколаївської, Одеської та Херсонської областей.

Його вплив поширювався як на кримінальне середовище регіонів, так і на місця позбавлення волі, де через підконтрольних осіб він призначав "смотрящих", контролював "чорну касу", координував обіг наркотиків і організовував тиск на ув’язнених та їхніх рідних.

Фігурант мав офіційне визнання серед російських "ворів у законі" - зокрема, таких як "Шакро Молодой", "Коба Руставський", "Гелані Сєдой" та інші.

Під їхнім кураторством "Наум" звітував про свою діяльність і передавав частину кримінальних доходів у грошовий фонд, що використовувався для утримання злочинної структури та посилення її впливу. Саме через ці зв’язки він отримав статус "положенця", тобто виключне право впливати на кримінальні процеси у виправних установах півдня України.

Його протиправну діяльність задокументували та викрили слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з оперативниками Департаменту стратегічних розслідувань.

Фото: поліція знешкодила діяльність "смотрящого" за півднем України (npu.gov.ua)

У межах досудового розслідування поліцейські провели 49 санкціонованих обшуків у чотирьох регіонах України. За результатами спецоперації "смотрящого" затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

У рамках розслідування задокументовано численні епізоди злочинного впливу. Один із них стосується спроби рейдерського захоплення агропідприємства. Бізнесмену, який відмовився діяти за вказівками Наума висунули вимогу - 550 тисяч доларів або добровільна передача майнового комплексу в Одеській області та 60 вантажівок. У разі відмови - підприємцю гарантували "проблеми".

Окремо поліцейські зафіксували масштабні зловживання у СІЗО та колоніях. Зокрема, задокументовано випадок систематичного вимагання грошей у затриманого, який не визнав злодійських "правил".

Його залякували, погрожували фізичним насильством та ізоляцією. Через тиск і шантаж потерпілий змушений був переказувати кошти - загалом понад 86 тисяч гривень. Гроші надсилала його мати на рахунки, оформлені на підставних осіб, або ж поповнювала телефони "смотрящих".

На підставі зібраної доказової бази фігуранту повідомлено про підозру за встановлення та поширення злочинного впливу (ст. 255-1 Кримінального Кодексу України) та вимагання в особливо великих розмірах (ст. 189 Кримінального Кодексу України).

Додатково повідомлено про підозру ще двом особам - колишньому та чинному так званим "смотрящим" за Миколаївським слідчим ізолятором. "Наума" взято під варту.

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



