СБУ затримала детектива НАБУ на блокпосту біля Сум

У неділю ввечері, 15 березня, співробітники СБУ затримали працівника НАБУ на блокпосту біля Сум, який перебував у місті для проведення розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Національного антикорупційного бюро України.

"Щойно на блокпосту біля в’їзду до м. Суми співробітниками СБУ, які, ймовірно, належать до підрозділу, що перебуває у сфері координації першого заступника Голови СБУ, було безпідставно затримано співробітника НАБУ", - йдеться у повідомленні.

У Бюро стверджують, що детектив перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування.

Причиною затримки представники СБУ називають той факт, що батьки співробітника мешкають на тимчасово окупованій території.

Проте у НАБУ кажуть, що перед призначенням чоловік пройшов усі необхідні перевірки, включаючи поліграф, де йому задавали питання щодо можливих зв'язків або співпраці з представниками Росії чи колабораційними структурами.

У Бюро наголосили, що дії СБУ перешкоджають їх діяльності.

"Такі дії перешкоджають НАБУ здійснювати документування злочину та виконання службових повноважень у межах кримінального провадження. НАБУ вживає заходів для з’ясування обставин інциденту. Деталі згодом", - сказано у дописі.