СБУ задержала агентов ФСБ в Днепре: супруги шпионили за ПВО и поджигали объекты УЗ
Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре двух агентов ФСБ, которые передавали россиянам информацию о локации украинской ПВО и осуществляли поджоги на объектах "Укрзализныци". Ими оказались местный 40-летний мужчина и его жена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Супруги действовали совместно, выполняя вражеские задачи с четким распределением обязанностей. Женщина занималась разведкой мест базирования подразделений ПВО, делала фото- и видеофиксацию военных объектов, а ее муж передавал эти данные ФСБ через мессенджер.
Кроме этого, задержанный мужчина совершал поджоги на железной дороге, в частности задокументирован поджог релейного шкафа на одной из главных линий сообщения в регионе. Видео процесса он посылал своим российским кураторам.
СБУ установила, что супруги начали сотрудничать с российскими спецслужбами в июне этого года. Сначала мужчина был завербован через Telegram-каналы, где искал легкий заработок, а затем привлек к деятельности свою жену.
Злоумышленники также распространяли провокационные листовки с предложениями "легких" денег от рашистов.
Во время обысков у задержанных были изъяты средства для поджога, агитационные материалы и телефоны с доказательствами общения с ФСБ. Супруги находятся под стражей.
Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, а его сообщнице - до 8 лет тюрьмы.
Ранее в Харькове задержан агент российской военной разведки, корректировавший ракетно-бомбовые удары по городу и прилегающих территориях.
Кроме того, СБУ задержала российского агента в Черниговской области, готовившего диверсии на железной дороге и наводившего российские ракеты на Чернигов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.