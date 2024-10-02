СБУ задержала агентов ФСБ в Днепре: супруги шпионили за ПВО и поджигали объекты УЗ

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре двух агентов ФСБ, которые передавали россиянам информацию о локации украинской ПВО и осуществляли поджоги на объектах "Укрзализныци". Ими оказались местный 40-летний мужчина и его жена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Супруги действовали совместно, выполняя вражеские задачи с четким распределением обязанностей. Женщина занималась разведкой мест базирования подразделений ПВО, делала фото- и видеофиксацию военных объектов, а ее муж передавал эти данные ФСБ через мессенджер.

Кроме этого, задержанный мужчина совершал поджоги на железной дороге, в частности задокументирован поджог релейного шкафа на одной из главных линий сообщения в регионе. Видео процесса он посылал своим российским кураторам.

СБУ установила, что супруги начали сотрудничать с российскими спецслужбами в июне этого года. Сначала мужчина был завербован через Telegram-каналы, где искал легкий заработок, а затем привлек к деятельности свою жену.

Злоумышленники также распространяли провокационные листовки с предложениями "легких" денег от рашистов.

Во время обысков у задержанных были изъяты средства для поджога, агитационные материалы и телефоны с доказательствами общения с ФСБ. Супруги находятся под стражей.

Предателю грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества, а его сообщнице - до 8 лет тюрьмы.