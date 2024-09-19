Фото: СБУ у Харкові виявила російського агента, який коригував удари по місту та позиціям ЗСУ (t.me/SBUkr)

Служба безпеки України затримала у Харкові агента російської воєнної розвідки, який коригував ракетно-бомбові удари по місту та прилеглих територіях. Пріоритетними цілями ворога були пункти тимчасового базування українських військових на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.