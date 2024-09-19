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СБУ у Харкові виявила російського агента, який коригував удари по місту та позиціям ЗСУ

Четвер 19 вересня 2024 11:01
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СБУ у Харкові виявила російського агента, який коригував удари по місту та позиціям ЗСУ Фото: СБУ у Харкові виявила російського агента, який коригував удари по місту та позиціям ЗСУ (t.me/SBUkr)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України затримала у Харкові агента російської воєнної розвідки, який коригував ракетно-бомбові удари по місту та прилеглих територіях. Пріоритетними цілями ворога були пункти тимчасового базування українських військових на Харківському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисником виявився 42-річний безробітний місцевий житель, якого дистанційно завербували через його прокремлівські дописи у Telegram-каналах. Контакт із ним налагодив співробітник російського ГРУ, запропонувавши співпрацю.

Агент регулярно обходив райони Харкова, фіксуючи розташування українських військових і надсилав координати через Google Maps своєму куратору.

СБУ виявила агента на початковому етапі його діяльності, що дозволило вчасно захистити позиції ЗСУ. Під час обшуків у нього вилучили телефон, який він використовував для фотографування військових об’єктів.

Зловмисника затримано та повідомлено про підозру у державній зраді. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

СБУ у Харкові виявила російського агента, який коригував удари по місту та позиціям ЗСУ

Раніше СБУ затримала російського агента у Чернігівській області, який готував диверсії на залізниці та наводив російські ракети на Чернігів.

Крім того, у Харкові судитимуть "блогера" за виготовлення та розповсюдження матеріалів, що виправдовують збройну агресію Росії проти України.

Днями в Одесі затримала бухгалтерку заводу, яка наводила ракети Росії на місто.

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