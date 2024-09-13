СБУ спіймала ще одного зрадника: готував диверсії та наводив ракети на Чернігів

СБУ спіймала російського агента у Чернігівській області. Зрадник готував диверсії на залізниці та наводив російські ракети на Чернігів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Як зазначає СБУ, росіяни планували обстріли пунктів базування українських військ на півночі України. Вони хотіли планували використати авіаційні ракети Х-59. Також окупанти намагалися розвідати локації підприємств, які виконують державне оборонне замовлення.

Для цих завдань ФСБ завербувала 44-річного працівника місцевого заводу. Він залишав у Телеграм-каналах антиукраїнські коментарі.

Зрадник об’їжджав місцевість і приховано фіксував розташування Сил оборони. Інформацію він відправляв куратору. Також агент "полював" на на релейні шафи "Укрзалізниці". Він за допомогою легкозаймистої суміші підпалив технологічне обладнання біля магістральної колії.

СБУ затримала зрадника. У нього та його родичів знайшли 8 бойових гранат, набої різного калібру і телефон із доказами.

Чоловіку оголосили підозру у диверсії (ч. 2 ст. 113 ККУ) та державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ спіймала зрадника у Чернігові (ssu.gov.ua)