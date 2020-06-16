ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ в Запорожье задержала организаторов наркотрафика с миллионным оборотом

Новости » Происшествия     16.06.2020 - 16:59
СБУ в Запорожье задержала организаторов наркотрафика с миллионным оборотом
Фото с места задержания (ssu.gov.ua)

Ежемесячно дельцы продавали до 2 кг метамфетамин на более 2 млн гривен

В Запорожье Служба безопасности Украины блокировала деятельность группировки наркодилеров, которые организовали наркотрафик с миллионным оборотом. Дельцы занимались сбытом синтетических наркотиков на территории региона.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, в состав группы входили 7 жителей Запорожья, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления.

"Оптовые партии метамфитамина дельцы заказывали у поставщиков через интернет. Накапливали и готовили "товар" для перепродажи в квартире организатора группы. Сбывали психотропы через разветвленную сеть дилеров, а также через систему закладок", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, ежемесячно злоумышленники реализовывали до 2 килограммов метамфитамина на свыше 2 миллионов гривен по теневым расценкам.

Отмечается, что в ходе 7 одновременных обысков по местам жительства и в автомобилях наркодельцов изъяли еще 300 граммов психотропов, килограмм марихуаны, прекурсоры, оборудование для фасовки, банковские карты, черновые записи с данными о заказчиках.

Силовики открыли дело по ч. 3 ст. 307 (незаконное изготовление, хранение и перевозка психотропных веществ с целью сбыта, по предварительному сговору группой лиц в особо крупном размере) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее в Запорожской области у мужчины изъяли наркотиков на 1 млн гривен.

Ранее РБК-Украина писало, что СБУ пресекла попытку ввоза в Украину партии наркотиков на 200 млн гривен из Южной Америки через порт "Южный" в Одесской области.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины Служба безопасности Украинынаркотики
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь