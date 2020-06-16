СБУ в Запоріжжі затримала організаторів наркотрафіку з мільйонним обігом

Фото з місця затримання (ssu.gov.ua)

Щомісяця ділки продавали до 2 кг наркотиків на понад 2 млн гривень

У Запоріжжі Служба безпеки України блокувала діяльність угруповання наркодилерів, які організували наркотрафік з мільйонним обігом. Ділки займалися збутом синтетичних наркотиків на території регіону.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними слідства, до складу групи входили 7 жителів Запоріжжя, у тому числі раніше судимі за аналогічні злочини.

"Оптові партії метамфетаміну ділки замовляли у постачальників через інтернет. Накопичували та готували "товар" для перепродажу у квартирі організатора групи. Збували психотропи через розгалужену мережу дилерів, а також через систему закладок", - йдеться в повідомленні.

За даними спецслужби, щомісяця зловмисники реалізовували до 2 кілограмів метамфетаміну на понад 2 мільйони гривень за тіньовими розцінками.

Зазначається, що в ході 7 одночасних обшуків за місцями проживання та в автомобілях наркоділків вилучили ще 300 грамів психотропів, кілограм марихуани, прекурсори, обладнання для фасування, банківські картки, чорнові записи з даними про замовників.

Силовики відкрили справу за ч. 3 ст. 307 (незаконне виготовлення, зберігання та перевезення психотропних речовин з метою збуту, за попередньою змовою групою осіб в особливо великому розмірі) Кримінального кодексу України.

Зараз вирішується питання про оголошення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше у Запорізькій області в чоловіка вилучили наркотиків на 1 млн гривень.

Раніше РБК-Україна писало, що СБУ запобігла спробі ввезення в Україну партії наркотиків на 200 млн гривень з Південної Америки через порт "Південний" в Одеській області.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко