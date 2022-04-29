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СБУ задержала российских военных: принимали участие в попытке захвата Южноукраинской АЭС

Фото: СБУ задержала трех российских военных за попытку захвата Южноукраинской АЭС (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали трех российских военных в Вознесенском районе Николаевской области. Оккупанты прятались в заброшенных зданиях возле райцентра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

В ходе следствия установлено, что задержанные российские военные входили в состав вражеской группировки, которая участвовала в попытке захвата Южноукраинской АЭС. Оккупанты входили в состав минометных расчетов и принимали участие в обстрелах украинских городов, в том числе домов мирных жителей.

Кроме того, сотрудниками СБУ возле Николаева был обнаружен схрон с противотанковым вооружением. Тайник оборудовали российские диверсанты, которые планировали теракты в городе.

При осмотре тайника изъят противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и гранатометы российского производства.

Напомним, ранее СБУ задержала трех корректировщиков ракетных ударов по объектам инфраструктуры в Винницкой области.

Отметим, 16 апреля над Южноукраинской АЭС зафиксировали пролет трех крылатых ракет оккупантов. В "Энергоатоме" отметили угрозу попадания снарядов в ядерный реактор.

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