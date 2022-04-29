СБУ задержала российских военных: принимали участие в попытке захвата Южноукраинской АЭС

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали трех российских военных в Вознесенском районе Николаевской области. Оккупанты прятались в заброшенных зданиях возле райцентра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.
В ходе следствия установлено, что задержанные российские военные входили в состав вражеской группировки, которая участвовала в попытке захвата Южноукраинской АЭС. Оккупанты входили в состав минометных расчетов и принимали участие в обстрелах украинских городов, в том числе домов мирных жителей.
Кроме того, сотрудниками СБУ возле Николаева был обнаружен схрон с противотанковым вооружением. Тайник оборудовали российские диверсанты, которые планировали теракты в городе.
При осмотре тайника изъят противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и гранатометы российского производства.
Напомним, ранее СБУ задержала трех корректировщиков ракетных ударов по объектам инфраструктуры в Винницкой области.
Отметим, 16 апреля над Южноукраинской АЭС зафиксировали пролет трех крылатых ракет оккупантов. В "Энергоатоме" отметили угрозу попадания снарядов в ядерный реактор.
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