СБУ задержала российских военных: принимали участие в попытке захвата Южноукраинской АЭС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ .

В ходе следствия установлено, что задержанные российские военные входили в состав вражеской группировки, которая участвовала в попытке захвата Южноукраинской АЭС. Оккупанты входили в состав минометных расчетов и принимали участие в обстрелах украинских городов, в том числе домов мирных жителей.

Кроме того, сотрудниками СБУ возле Николаева был обнаружен схрон с противотанковым вооружением. Тайник оборудовали российские диверсанты, которые планировали теракты в городе.

При осмотре тайника изъят противотанковый ракетный комплекс "Корнет" и гранатометы российского производства.