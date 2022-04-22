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Акт ядерного терроризма. Россия запустила ракеты над Южноукраинской АЭС

Новина українською →
Киев, Пятница 22 апреля 2022 14:20
Акт ядерного терроризма. Россия запустила ракеты над Южноукраинской АЭС Фото: пуск крылатой ракеты "Калибр" (youtube)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Украина зафиксировала очередной акт ядерного терроризма со стороны России. Над Южноукраинской атомной электростанцией пролетели три вражеские крылатые ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Отмечается, что 16 апреля 2022 над Южноукраинской АЭС пролетели три крылатые ракеты оккупантов. Предположительно они были выпущены с территории Беларуси и направлялись в сторону Николаева. Одну из них зафиксировала камера наблюдения станции.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что вражеские крылатые ракеты могли попасть в ядерный реактор АЭС. Это могло привести к непоправимым последствиям.

"Это очередной акт ядерного терроризма России, угрожающий безопасности всего мира", - добавили в ведомстве.

Напомним, в начале марта оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС. Повреждения получил административный корпус, что создало ядерную угрозу как для Украины, так и всего мира.

Отметим, оккупанты ежедневно обстреливают Николаев из артиллерии и ракетных установок. За вчерашний день в городе погиб один человек, еще двое получили ранения.

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