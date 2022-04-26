СБУ задержала 3 человек по подозрению в корректировке ракетных ударов возле Жмеринки и Козятина

СБУ задержала трех человек, которые могут быть причастными к корректировке ракетных ударов вблизи Жмеринки и Казатина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Винницкой области .

Управление СБУ в Винницкой области задержали трех лиц, которые могут быть причастными к корректировке ракетных обстрелов вблизи Жмеринки и Казатина.

Сейчас их проверяют на причастность к выше указанным преступлениям.

"В случае доказательства вины, санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение", - сообщили в СБУ.