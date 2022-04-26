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СБУ задержала 3 человек по подозрению в корректировке ракетных ударов возле Жмеринки и Козятина

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Украина, Вторник 26 апреля 2022 20:19
СБУ задержала 3 человек по подозрению в корректировке ракетных ударов возле Жмеринки и Козятина Фото: трех человек задержала СБУ по подозрению в корректировке ракетных ударов (vinnytskaODA)
Автор: Евгений Прокопенко

СБУ задержала трех человек, которые могут быть причастными к корректировке ракетных ударов вблизи Жмеринки и Казатина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ в Винницкой области.

Управление СБУ в Винницкой области задержали трех лиц, которые могут быть причастными к корректировке ракетных обстрелов вблизи Жмеринки и Казатина.

Сейчас их проверяют на причастность к выше указанным преступлениям.

"В случае доказательства вины, санкция статьи предусматривает лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение", - сообщили в СБУ.

Напомним, в результате ракетных обстрелов Жмеринки и Казатина (Винницкая область) погибли 5 человек. Еще 18 человек получили ранения.

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