СБУ затримала російських військових: брали участь у спробі захоплення Південноукраїнської АЕС

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали трьох російських військових у Вознесенському районі Миколаївської області. Окупанти ховалися в покинутих будівлях біля райцентру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ .

В ході слідства встановлено, що затримані російські військові входили до складу ворожого угруповання, яке брала участь у спробі захоплення Південноукраїнської АЕС. Окупанти входили до складу мінометних розрахунків і брали участь в обстрілі українських міст, у тому числі будинків мирних жителів.

Крім того, співробітниками СБУ біля Миколаєва був виявлений схрон з протитанковим озброєнням. Схованку обладнали російські диверсанти, які планували теракти в місті.

Під час огляду схованки вилучено протитанковий ракетний комплекс" Корнет " та гранатомети російського виробництва.