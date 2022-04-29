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СБУ затримала російських військових: брали участь у спробі захоплення Південноукраїнської АЕС

Фото: СБУ затримала трьох російських військових за спробу захоплення Південноукраїнської АЕС (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали трьох російських військових у Вознесенському районі Миколаївської області. Окупанти ховалися в покинутих будівлях біля райцентру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр СБУ.

В ході слідства встановлено, що затримані російські військові входили до складу ворожого угруповання, яке брала участь у спробі захоплення Південноукраїнської АЕС. Окупанти входили до складу мінометних розрахунків і брали участь в обстрілі українських міст, у тому числі будинків мирних жителів.

Крім того, співробітниками СБУ біля Миколаєва був виявлений схрон з протитанковим озброєнням. Схованку обладнали російські диверсанти, які планували теракти в місті.

Під час огляду схованки вилучено протитанковий ракетний комплекс" Корнет " та гранатомети російського виробництва.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала трьох коригувальників ракетних ударів по об'єктах інфраструктури у Вінницькій області.

Зазначимо, 16 квітня над Південноукраїнською АЕС зафіксували проліт трьох крилатих ракет окупантів. В "Енергоатомі" відзначили загрозу попадання снарядів в ядерний реактор.

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