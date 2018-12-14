СБУ задержала подозреваемых в передаче данных военных учреждений спецслужбам РФ

Иллюстративное фото (oda.zt.gov.ua)

Злоумышленники копировали данные при помощи запрещенных российских программ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили коммерческую структуру, которая завладела базами данных и массивами информации, которые принадлежат государственным учреждениям, воинским подразделениям и предприятиям во Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Как отмечается, злоумышленники совершали свою преступную деятельность с помощью запрещенного в Украине программного обеспечения "Парус" и "Афина".

Правоохранители установили, что коммерсанты легально обслуживали программное обеспечение госучреждений. Однако во время выполнения работ они устанавливали запрещенные программы для копирования информации. Использование этих вредоносных программ дало возможность злоумышленникам несанкционированно получить доступ к информационно-телекоммуникационных систем свыше ста государственных и военных учреждений, предприятий и организаций.

Во время обысков правоохранители обнаружили у коммерсантов похищенные базы данных, принадлежащих воинским частям и государственным учреждениям региона. Установлено, что копирование массивов данных происходило, в частности, через программные средства удаленного управления компьютером "teamviewer".

Учитывая то, что программное обеспечение "Парус" и "Афина" распространяется и обновляется с серверов, которые расположены территориально в РФ, за действия злоумышленников созданы предпосылки для утечки информации с ограниченным доступом. Похищенные, с помощью российских программ, базы данных стали доступными для страны-агрессора и могут быть использованы в ущерб национальной безопасности государства.

На данный момент продолжаются следственные действия под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области в рамках начатого уголовного производства по ст. 359 (Незаконное использование специальных технических средств негласного получения информации) Уголовного кодекса Украины. В частности, проверяется версия о передаче незаконно скопированных данных спецслужбам страны-агрессора.

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