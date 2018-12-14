СБУ затримала підозрюваних у передачі даних військових установ спецслужбам РФ

Ілюстративне фото (oda.zt.gov.ua)

Зловмисники копіювали дані за допомоги заборонених російських програм

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили комерційну структуру, яка заволоділа базами даних та масивами інформації, що належать державним установам, військовим підрозділам і підприємствам у Львівській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Як зазначається, зловмисники здіснювали свою злочинну діяльність за допомогою забороненого в Україні програмного забезпечення "Парус" та "Афіна".

Правоохоронці встановили, що комерсанти легально обслуговували програмне забезпечення держустанов. Проте під час виконання робіт вони встановлювали заборонені програми для копіювання інформації. Використання цих шкідливих програм дало можливість зловмисникам несанкціоновано отримати доступ до інформаційно-телекомунікаційних систем понад ста державних та військових установ, підприємств та організацій.

Під час обшуків правоохоронці виявили у комерсантів викрадені бази даних, що належать військовим частинам та державним установам регіону. Встановлено, що копіювання масивів даних відбувалося, зокрема, через програмні засоби віддаленого керування комп’ютером "teamviewer".

Враховуючи те, що програмне забезпечення "Парус" та "Афіна" поширюється та оновлюється з серверів, які територіально розташовані в РФ, через дії зловмисників створено передумови для витоку інформації з обмеженим доступом. Викрадені, за допомогою російських програм, бази даних стали доступними для країни-агресора та можуть бути використані на шкоду національній безпеці держави.

На разі тривають слідчі дії під процесуальним керівництвом прокуратури Львівської області у межах розпочатого кримінального провадження за ст. 359 (Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації) Кримінального кодексу України. Зокрема перевіряється версія щодо передачі незаконно скопійованих даних до спецслужб країни-агресора.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Росія планувала провокації у Києво-Печерській лаврі напередодні Об'єднавчого собору.

Нагадаємо, контррозвідники Служби безпеки України (СБУ) під час спецоперації затримали одного з організаторів та активних учасників масових заворушень у Луганську навесні 2014 року.