ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

СБУ заявила о планах России устроить провокации в Киево-Печерской лавре

Новости » Политика    13.12.2018 - 12:32
СБУ заявила о планах России устроить провокации в Киево-Печерской лавре
Фото: Виктор Кононенко (УНИАН)

В частности, Москва хотела организовать акции протеста против получения томоса

Россия планировала провокации в Киево-Печерской лавре накануне Объединительного собора. Об этом сообщил заместитель главы Службы безопасности Украины (СБУ) Виктор Кононенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по словам Кононенко, в ноябре к жителю Киева обратился мужчина, который скрывается в Москве, с предложением организовать в столице акции протеста.

"В ноябре текущего года к жителю города Киева, который неоднократно принимал участие в акциях различных политических сил, обратилось лицо по имени Юрий, которое представилось активистам антимайдана, который сейчас скрывается в городе Москва, с предложением организовать в Киеве акции протеста", - отметил замглавы СБУ.

Он отметил, что в Москве запланировали провести в Киеве акции протеста против получения томоса, которые должны были состояться на территории Киево-Печерской лавры.

"Для реализации этих намерений им было выдано наличными 5 тысяч долларов США. Предоставляемые инструкции предусматривали... установление контакта с одним из священнослужителей Киево-Печерской лавры, который должен был координировать деятельность наших заявителей изнутри. Для взаимодействия ему нужно было назвать пароль "Мы от Александра Ивановича", - добавили в СБУ.

Напомним, СБУ предотвратила провокации накануне Объединительного собора, который должен состояться 15 декабря. Так, по информации спецслужбы, провокации планировали организовать в Киеве и других регионах страны.

РБК-Украина также сообщало, что наместник Киево-Печерской лавры Павел должен был стать координатором акции протеста против томоса об автокефалии Украинской церкви. Такими данными располагает СБУ.

Добавим, Объединительный собор состоится 15 декабря в Киеве, на него вынесены три вопроса: единство церкви, ее предстоятель и устав.

СБУ предотвратила провокации накануне Объединительного собора Зоря назвал возможный масштаб переходов из УПЦ МП в новую церковь
Новости Украины КиевРоссийская ФедерацияпровокацииУкраинская платформа "Собор"Томос
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь