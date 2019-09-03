ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

СБУ задержала организатора незаконных поставок продуктов питания в ОРДЛО

Новости » Происшествия    03.09.2019 - 16:29
СБУ задержала организатора незаконных поставок продуктов питания в ОРДЛО
Иллюстративное фото (СБУ)

По одному из контрактов на поставку продуктов дельцы получили 8 млн гривен

Следователи Службы безопасности Украины (СБУ) задержали одну из организаторов схемы противоправных поставок пищевой продукции на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и незаконного возмещения НДС из госбюджета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Следователи спецслужбы установили, жительница Харькова возглавляла финансовую деятельность двух коммерческих структур. Под видом экспортных операций представители указанных предприятий переправляли товары в ОРДЛО по схеме "прерванного транзита" через территорию РФ.

Только по одному из контрактов на поставку пищевой продукции якобы в одной из африканских стран дельцы получили возмещение налога в размере 8 млн гривен. Для избежания уголовной ответственности директор скрывалась на временно оккупированной территории Донецкой области.

Правоохранители задержали злоумышленницу в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" при въезде в Украину. Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах и) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 31 августа сотрудники Военной прокуратуры совместно со Службой безопасности Украины задержали злоумышленников, которые от имени команды президента Владимира Зеленского требовали 570 тыс. долларов за якобы помощь в назначении на руководящую должность в "Укроборонпроме".

30 августа в Киеве задержали одного из руководителей районных отделов Знамянской прокуратуры Кировоградской области, который получил взятку за закрытие уголовного дела. Прокурор получил 2 тыс. долларов за закрытие уголовного дела за хранение наркотиков. Мужчине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.

Зеленский назвал наиболее коррупционные органы власти Зеленский ждет от НАБУ и ГБР доклада о преследовании топ-коррупционеров
Новости Украины Служба безопасности УкраиныкоррупцияОРДЛО
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь